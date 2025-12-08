SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Implenia-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Implenia-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,65 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,522 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (68,20 CHF), wäre das Investment nun 172,01 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72,01 Prozent angewachsen.

Alle Implenia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at