SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Investis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Investis-Papier bei 110,00 CHF. Bei einem Investis-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,909 Investis-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.12.2025 126,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 139,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,36 Prozent angewachsen.
Investis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,76 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
