Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Langfristige Investition
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Kudelski-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,41 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 745,717 Kudelski-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.12.2025 auf 1,27 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 947,06 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,53 Prozent abgenommen.
Kudelski erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72,98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Kudelski S.A. (I)
|1,30
|-2,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.