SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Kudelski-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Kudelski-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,41 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 745,717 Kudelski-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.12.2025 auf 1,27 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 947,06 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,53 Prozent abgenommen.

Kudelski erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at