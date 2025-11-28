Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Kudelski-Anlage unter der Lupe
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kudelski-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,48 CHF. Bei einem Kudelski-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 287,356 Kudelski-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.11.2025 379,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,32 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 62,07 Prozent verkleinert.
Alle Kudelski-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
