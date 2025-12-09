Liechtensteinische Landesbank Aktie
SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 55,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,802 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Die gehaltenen Liechtensteinische Landesbank-Aktien wären am 08.12.2025 143,24 CHF wert, da der Schlussstand 79,50 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,24 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Liechtensteinische Landesbank zuletzt 2,43 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
