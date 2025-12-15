SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Lindt-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Lindt-Aktie bei 6 175,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0,162 Lindt-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.12.2025 1 855,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11 460,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 855,87 CHF entspricht einer Performance von +85,59 Prozent.

Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 26,43 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at