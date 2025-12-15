Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Lindt-Investition im Blick
|
15.12.2025 10:04:02
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Lindt-Aktie bei 6 175,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0,162 Lindt-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.12.2025 1 855,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11 460,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 855,87 CHF entspricht einer Performance von +85,59 Prozent.
Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 26,43 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
