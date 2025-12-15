Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

Lindt-Investition im Blick 15.12.2025 10:04:02

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Lindt-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Lindt-Aktie bei 6 175,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0,162 Lindt-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.12.2025 1 855,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11 460,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 855,87 CHF entspricht einer Performance von +85,59 Prozent.

Der Lindt-Wert an der Börse wurde auf 26,43 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 240,00 -0,49% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

