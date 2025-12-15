Logitech Aktie
Montagshandel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI
Am Montag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 1,15 Prozent höher bei 2 111,72 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,331 Prozent auf 2 094,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 087,68 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 093,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 111,72 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 2 051,84 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2025, einen Stand von 2 007,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Wert von 1 938,31 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,90 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sonova (+ 2,60 Prozent auf 205,20 CHF), Partners Group (+ 2,50 Prozent auf 975,20 CHF), Richemont (+ 2,34 Prozent auf 170,25 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,19 Prozent auf 177,50 CHF) und Givaudan (+ 1,92 Prozent auf 3 129,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ams-OSRAM (+ 0,00 Prozent auf 7,63 CHF), Temenos (+ 0,20 Prozent auf 75,30 CHF), Lindt (+ 0,26 Prozent auf 11 490,00 CHF), Logitech (+ 0,29 Prozent auf 89,34 CHF) und UBS (+ 0,32 Prozent auf 34,44 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 055 332 Aktien gehandelt. Mit 270,013 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,11 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
