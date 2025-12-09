SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in METALL ZUG von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in METALL ZUG gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit METALL ZUG-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die METALL ZUG-Aktie an diesem Tag 1 145,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,873 METALL ZUG-Aktien im Depot. Die gehaltenen METALL ZUG-Aktien wären am 08.12.2025 723,14 CHF wert, da der Schlussstand 828,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,69 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für METALL ZUG eine Börsenbewertung in Höhe von 376,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at