METALL ZUG Aktie

METALL ZUG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable METALL ZUG-Anlage? 09.12.2025 10:03:51

SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in METALL ZUG von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in METALL ZUG gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit METALL ZUG-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die METALL ZUG-Aktie an diesem Tag 1 145,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,873 METALL ZUG-Aktien im Depot. Die gehaltenen METALL ZUG-Aktien wären am 08.12.2025 723,14 CHF wert, da der Schlussstand 828,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,69 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für METALL ZUG eine Börsenbewertung in Höhe von 376,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu METALL ZUG AG Bmehr Nachrichten