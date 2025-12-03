Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Mobimo-Investment im Blick
|
03.12.2025 10:04:23
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Mobimo-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 231,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Mobimo-Aktie investierten, hätten nun 0,432 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (360,50 CHF), wäre das Investment nun 155,72 CHF wert. Damit wäre die Investition 55,72 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Mobimo betrug jüngst 2,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
