SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mobimo von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mobimo-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Mobimo-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 186,36 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Mobimo-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,366 Mobimo-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2025 1 883,47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 351,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 88,35 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Mobimo belief sich jüngst auf 2,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at