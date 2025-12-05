SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OC Oerlikon von vor 5 Jahren verloren

OC Oerlikon Corporation Aktie
Am 05.12.2020 wurde das OC Oerlikon-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,77 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 114,090 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 3,19 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 363,95 CHF wert. Mit einer Performance von -63,61 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
OC Oerlikon wurde am Markt mit 1,01 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
