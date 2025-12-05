SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OC Oerlikon von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 05.12.2020 wurde das OC Oerlikon-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,77 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 114,090 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 3,19 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 363,95 CHF wert. Mit einer Performance von -63,61 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

OC Oerlikon wurde am Markt mit 1,01 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at