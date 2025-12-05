Pluszeichen in Zürich: SPI am Freitagmittag fester

Aktuell wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SPI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,34 Prozent auf 17 800,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,257 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,094 Prozent schwächer bei 17 723,70 Punkten in den Handel, nach 17 740,41 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17 800,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 716,61 Punkten lag.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, notierte der SPI bei 17 084,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 113,20 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 05.12.2024, einen Stand von 15 701,66 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,71 Prozent zu. Bei 17 800,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. 14 361,69 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 14,50 Prozent auf 1,15 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 10,75 Prozent auf 0,15 CHF), Idorsia (+ 4,61 Prozent auf 3,75 CHF), BioVersys (+ 3,35 Prozent auf 24,70 CHF) und Sika (+ 3,07 Prozent auf 161,30 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil GAM (-9,09 Prozent auf 0,15 CHF), ASMALLWORLD (-7,58 Prozent auf 0,61 CHF), Evolva (-6,90 Prozent auf 0,78 CHF), Swiss Re (-5,56 Prozent auf 130,80 CHF) und Villars SA (-4,17 Prozent auf 575,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 227 957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 275,619 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,04 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

