Relief Therapeutics Aktie

Relief Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 05.12.2025 12:26:48

Pluszeichen in Zürich: SPI am Freitagmittag fester

Pluszeichen in Zürich: SPI am Freitagmittag fester

Aktuell wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SPI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,34 Prozent auf 17 800,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,257 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,094 Prozent schwächer bei 17 723,70 Punkten in den Handel, nach 17 740,41 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17 800,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 716,61 Punkten lag.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, notierte der SPI bei 17 084,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 113,20 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 05.12.2024, einen Stand von 15 701,66 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,71 Prozent zu. Bei 17 800,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. 14 361,69 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 14,50 Prozent auf 1,15 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 10,75 Prozent auf 0,15 CHF), Idorsia (+ 4,61 Prozent auf 3,75 CHF), BioVersys (+ 3,35 Prozent auf 24,70 CHF) und Sika (+ 3,07 Prozent auf 161,30 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil GAM (-9,09 Prozent auf 0,15 CHF), ASMALLWORLD (-7,58 Prozent auf 0,61 CHF), Evolva (-6,90 Prozent auf 0,78 CHF), Swiss Re (-5,56 Prozent auf 130,80 CHF) und Villars SA (-4,17 Prozent auf 575,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 227 957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 275,619 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,04 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Relief Therapeutics Holding AGmehr Nachrichten

Analysen zu Relief Therapeutics Holding AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,66 1,55% ASMALLWORLD AG
BioVersys 23,20 -2,93% BioVersys
Evolva Holding AG 0,81 -3,79% Evolva Holding AG
GAM AG 0,15 -3,97% GAM AG
Idorsia AG 3,94 5,07% Idorsia AG
Leclanche (Leclanché SA) 0,15 4,68% Leclanche (Leclanché SA)
OC Oerlikon Corporation AG 3,37 -0,06% OC Oerlikon Corporation AG
Relief Therapeutics Holding AG 2,83 -2,42% Relief Therapeutics Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 342,60 -0,64% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,20 20,00% SHL Telemedicine
Sika AG 170,95 2,18% Sika AG
Swiss Re AG 139,25 -6,36% Swiss Re AG
UBS 34,65 3,22% UBS
Villars SA 575,00 -4,17% Villars SA

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 777,13 0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:17 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen