SPI aktuell: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen

So bewegte sich der SPI am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Letztendlich notierte der SPI im SIX-Handel 0,36 Prozent höher bei 17 740,41 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,268 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,071 Prozent auf 17 689,34 Punkte an der Kurstafel, nach 17 676,79 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 17 688,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 774,74 Zähler.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,757 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, lag der SPI bei 17 036,92 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 17 119,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der SPI mit 15 702,49 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 14,32 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 786,82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 35,14 Prozent auf 1,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 13,67 Prozent auf 89,00 CHF), Evolva (+ 11,70 Prozent auf 0,84 CHF), GAM (+ 10,37 Prozent auf 0,17 CHF) und Bellevue (+ 8,39 Prozent auf 9,30 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Leonteq (-10,30 Prozent auf 13,76 CHF), ASMALLWORLD (-8,97 Prozent auf 0,66 CHF), Phoenix Mecano (-3,89 Prozent auf 420,00 CHF), Adval Tech (-3,14 Prozent auf 37,00 CHF) und Addex Therapeutics (-2,91 Prozent auf 0,05 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 023 417 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 275,957 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie hat mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,27 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

