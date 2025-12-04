SPI aktuell: SPI klettert

Der SPI befindet sich am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag gewinnt der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,38 Prozent auf 17 744,14 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,268 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,071 Prozent auf 17 689,34 Punkte an der Kurstafel, nach 17 676,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 744,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 688,92 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 0,778 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17 036,92 Punkte. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 17 119,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der SPI einen Stand von 15 702,49 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14,34 Prozent aufwärts. Bei 17 786,82 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 8,65 Prozent auf 0,80 CHF), Molecular Partners (+ 4,81 Prozent auf 3,49 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,73 Prozent auf 82,00 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 4,19 Prozent auf 47,20 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,58 Prozent auf 18,52 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Leonteq (-13,43 Prozent auf 13,28 CHF), ASMALLWORLD (-8,97 Prozent auf 0,66 CHF), BioVersys (-4,26 Prozent auf 22,50 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,63 Prozent auf 1,38 CHF) und Varia US Properties (-3,39 Prozent auf 18,55 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 678 903 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 275,957 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SPI verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,27 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at