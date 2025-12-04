Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|SPI-Performance im Blick
|
04.12.2025 12:26:42
SPI aktuell: SPI klettert
Am Donnerstag gewinnt der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,38 Prozent auf 17 744,14 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,268 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,071 Prozent auf 17 689,34 Punkte an der Kurstafel, nach 17 676,79 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 744,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 688,92 Punkten verzeichnete.
SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 0,778 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17 036,92 Punkte. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 17 119,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der SPI einen Stand von 15 702,49 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14,34 Prozent aufwärts. Bei 17 786,82 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
SPI-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 8,65 Prozent auf 0,80 CHF), Molecular Partners (+ 4,81 Prozent auf 3,49 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,73 Prozent auf 82,00 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 4,19 Prozent auf 47,20 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,58 Prozent auf 18,52 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Leonteq (-13,43 Prozent auf 13,28 CHF), ASMALLWORLD (-8,97 Prozent auf 0,66 CHF), BioVersys (-4,26 Prozent auf 22,50 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,63 Prozent auf 1,38 CHF) und Varia US Properties (-3,39 Prozent auf 18,55 CHF).
SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 678 903 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 275,957 Mrd. Euro.
SPI-Fundamentaldaten im Fokus
Im SPI verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,27 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Molecular Partners AGmehr Nachrichten
|
04.12.25
|SPI aktuell: SPI klettert (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI schwächer (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in Zürich: SPI legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse Zürich: SPI mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
01.12.25
|SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
27.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)