SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Perrot Duval SA von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Perrot Duval SA-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Perrot Duval SA-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 83,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Perrot Duval SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,048 Perrot Duval SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2024 auf 59,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 716,87 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28,31 Prozent.

Perrot Duval SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,54 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at