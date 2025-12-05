SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Rieter-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Rieter-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 47,04 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,260 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rieter-Aktie auf 3,16 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,08 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 67,08 CHF entspricht einer negativen Performance von 93,29 Prozent.

Rieter wurde am Markt mit 412,17 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at