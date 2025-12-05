Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Frühe Anlage
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Rieter-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 47,04 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,260 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rieter-Aktie auf 3,16 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,08 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 67,08 CHF entspricht einer negativen Performance von 93,29 Prozent.
Rieter wurde am Markt mit 412,17 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rieter AG (N)mehr Nachrichten
|
05.12.25
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in Zürich: SPI legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rieter von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
27.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Rieter with New Group Structure Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR (EQS Group)
|
24.11.25
|Rieter mit neuer Konzernstruktur Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (EQS Group)
Analysen zu Rieter AG (N)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rieter AG (N)
|3,32
|1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.