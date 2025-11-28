Rieter Aktie

Investmentbeispiel 28.11.2025 10:03:43

SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rieter von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Rieter-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Rieter-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 96,46 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,037 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.11.2025 auf 3,18 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3,30 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 96,70 Prozent.

Alle Rieter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 409,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

