Gewinne in Zürich: SPI legt am Dienstagnachmittag zu

Der SPI zeigt sich am zweiten Tag der Woche wenig verändert.

Am Dienstag verbucht der SPI um 15:42 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 17 679,26 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,257 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,119 Prozent auf 17 639,88 Punkte an der Kurstafel, nach 17 660,92 Punkten am Vortag.

Bei 17 765,29 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 610,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 16 982,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wurde der SPI mit 16 737,89 Punkten berechnet. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 02.12.2024, mit 15 731,58 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 13,92 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 765,29 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit AEVIS VICTORIA SA (+ 10,43 Prozent auf 12,70 CHF), Molecular Partners (+ 9,92 Prozent auf 3,38 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,79 Prozent auf 1,53 CHF), BACHEM (+ 5,53 Prozent auf 54,40 CHF) und SHL Telemedicine (+ 5,11 Prozent auf 0,95 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Swissquote (-4,98 Prozent auf 454,20 CHF), Addex Therapeutics (-4,50 Prozent auf 0,06 CHF), Montana Aerospace (-4,21 Prozent auf 23,90 CHF), Rieter (-3,88 Prozent auf 3,10 CHF) und GAM (-3,85 Prozent auf 0,15 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Idorsia-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 164 306 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 272,317 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

