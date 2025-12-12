Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Rieter-Performance im Blick
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Rieter-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rieter-Aktie bei 55,43 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Rieter-Papier investiert hätte, befänden sich nun 180,419 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 596,28 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Anteils am 11.12.2025 auf 3,31 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,04 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Rieter belief sich zuletzt auf 421,38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rieter AG (N)mehr Nachrichten
|
12.12.25
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.12.25
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in Zürich: SPI legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rieter von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
27.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Rieter mit neuer Konzernstruktur Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (EQS Group)