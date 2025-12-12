SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Rieter-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Rieter-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rieter-Aktie bei 55,43 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Rieter-Papier investiert hätte, befänden sich nun 180,419 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 596,28 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Anteils am 11.12.2025 auf 3,31 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,04 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Rieter belief sich zuletzt auf 421,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at