SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Roche-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 319,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,127 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Roche-Aktie auf 277,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 866,79 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 13,32 Prozent.

Roche markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 220,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at