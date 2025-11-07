Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

Roche-Performance 07.11.2025 10:04:27

SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Roche-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Roche-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 319,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,127 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Roche-Aktie auf 277,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 866,79 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 13,32 Prozent.

Roche markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 220,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Roche Holding AG (Inhaberaktie)

