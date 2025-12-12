Schindler Aktie

Lohnende Schindler-Investition? 12.12.2025 10:03:58

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Schindler-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Schindler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schindler-Aktie an diesem Tag 252,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,683 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Schindler-Papiers auf 272,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 793,65 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 7,94 Prozent vermehrt.

Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,15 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

