SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Schindler eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Schindler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 167,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,970 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 274,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 635,82 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 63,58 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Schindler belief sich zuletzt auf 29,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at