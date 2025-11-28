Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Langfristige Anlage
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingefahren
Die Schindler-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 242,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,413 Schindler-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,98 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 27.11.2025 auf 271,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 11,98 Prozent.
Der Marktwert von Schindler betrug jüngst 29,07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
