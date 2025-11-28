SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Schindler-Investment gewesen.

Die Schindler-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 242,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,413 Schindler-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,98 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 27.11.2025 auf 271,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 11,98 Prozent.

Der Marktwert von Schindler betrug jüngst 29,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at