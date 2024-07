SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 18.07.2021 wurde das SHL Telemedicine-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das SHL Telemedicine-Papier letztlich bei 16,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das SHL Telemedicine-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,952 SHL Telemedicine-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 26,79 CHF wert. Mit einer Performance von -73,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

SHL Telemedicine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 72,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at