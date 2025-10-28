SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Langfristige Anlage
|
28.10.2025 10:03:43
SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SoftwareONE von vor einem Jahr angefallen
Am 28.10.2024 wurde das SoftwareONE-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SoftwareONE-Aktie betrug an diesem Tag 13,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die SoftwareONE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,336 SoftwareONE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 8,01 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 611,07 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SoftwareONE belief sich zuletzt auf 1,72 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-IPO fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der SoftwareONE-Aktie belief sich damals auf 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
