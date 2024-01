SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StarragTornos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in StarragTornos eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die StarragTornos-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das StarragTornos-Papier bei 41,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,390 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 121,95 CHF, da sich der Wert einer StarragTornos-Aktie am 09.01.2024 auf 46,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,20 Prozent.

Zuletzt ergab sich für StarragTornos eine Börsenbewertung in Höhe von 253,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at