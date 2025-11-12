StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Lukrativer StarragTornos-Einstieg?
|
12.11.2025 10:03:49
SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 3 Jahren verloren
StarragTornos-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 46,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,165 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2025 63,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 29,40 CHF belief. Damit wäre die Investition 36,36 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von StarragTornos betrug jüngst 157,48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu StarragTornos Holdingmehr Nachrichten
|
12.11.25
|SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
05.11.25
|SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.25
|SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine StarragTornos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Zürich: SPI mittags in Rot (finanzen.at)
|
27.10.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
22.10.25
|SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.10.25
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)