SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in StarragTornos-Aktien gewesen.

StarragTornos-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 46,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,165 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2025 63,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 29,40 CHF belief. Damit wäre die Investition 36,36 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von StarragTornos betrug jüngst 157,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at