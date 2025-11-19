SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Swatch (I) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Swatch (I)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Swatch (I)-Aktie an diesem Tag 232,40 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 43,029 Swatch (I)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 194,49 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Anteils am 18.11.2025 auf 167,20 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,06 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Swatch (I) bezifferte sich zuletzt auf 8,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at