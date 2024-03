SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (N) von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swatch (N)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Swatch (N)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Swatch (N)-Aktie letztlich bei 101,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,984 Swatch (N)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Swatch (N)-Anteile wären am 28.03.2024 40,26 CHF wert, da der Schlussstand 40,90 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -59,74 Prozent.

Swatch (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at