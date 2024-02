SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (N)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Swatch (N) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Swatch (N)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Swatch (N)-Anteile letztlich bei 55,25 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,100 Swatch (N)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.02.2024 auf 41,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 742,99 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -25,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swatch (N) bezifferte sich zuletzt auf 2,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at