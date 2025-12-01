Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Profitable Swissquote-Anlage?
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Swissquote-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 138,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,724 Swissquote-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.11.2025 359,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 496,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 259,04 Prozent mehr wert.
Swissquote wurde am Markt mit 7,41 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
