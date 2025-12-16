Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

Tecan (N)-Investment 16.12.2025 10:03:58

SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Tecan (N)-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 206,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investierten, hätten nun 48,544 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 082,52 CHF, da sich der Wert einer Tecan (N)-Aktie am 15.12.2025 auf 125,30 CHF belief. Mit einer Performance von -39,17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Tecan (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Tecan (N) 132,70 -0,67% Tecan (N)

