GNW-News: Generalversammlung 2026: Tecan kündigt Anträge für Veränderungen im Verwaltungsrat an

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange AG

Männedorf, Schweiz, 4. Dezember 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:

TECN) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und

Aktionären an der kommenden Generalversammlung vom 15. April 2026 folgende

Änderungen im Verwaltungsrat zur Genehmigung vorschlagen wird:

* Lukas Braunschweiler, seit 2018 Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats,

wird sich nicht zur Wiederwahl stellen.

* Zu seinem Nachfolger als Präsident wird der Verwaltungsrat Matthias Gillner

vorschlagen, den derzeitigen Vizepräsidenten des Verwaltungsrats.

* Gitte Pugholm Aabo wird als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

vorgeschlagen.

Gitte Pugholm Aabo war von 2019 bis 2023 Präsidentin und CEO des

Geschäftsbereichs Hearing von GN Store Nord. Zuvor hatte sie von 1992 bis 2019

verschiedene Positionen bei LEO Pharma in Dänemark inne, unter anderem als

Executive Vice President für Finanzen und IT, bevor sie 2008 zur Präsidentin und

CEO ernannt wurde. In den letzten zehn Jahren war Gitte Pugholm Aabo als

Mitglied oder Vorsitzende von Verwaltungsräten in verschiedenen Stiftungen und

Unternehmen in Dänemark und Schweden tätig. Sie verfügt über einen MBA, ein

Diplom in Betriebswirtschaft und einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften vom

Niels Brock Copenhagen Business College in Dänemark.

Mit ihrem fundierten Fachwissen in Finanzen und ihrer Erfahrung als CFO ist

Gitte Pugholm Aabo bestens qualifiziert, als Finanzexpertin im Verwaltungsrat

mitzuwirken. Sie wäre zudem bestens geeignet als Mitglied des

Prüfungsausschusses.

