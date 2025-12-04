Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|
04.12.2025 07:04:38
GNW-News: Generalversammlung 2026: Tecan kündigt Anträge für Veränderungen im Verwaltungsrat an
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange AG
Männedorf, Schweiz, 4. Dezember 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:
TECN) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und
Aktionären an der kommenden Generalversammlung vom 15. April 2026 folgende
Änderungen im Verwaltungsrat zur Genehmigung vorschlagen wird:
* Lukas Braunschweiler, seit 2018 Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats,
wird sich nicht zur Wiederwahl stellen.
* Zu seinem Nachfolger als Präsident wird der Verwaltungsrat Matthias Gillner
vorschlagen, den derzeitigen Vizepräsidenten des Verwaltungsrats.
* Gitte Pugholm Aabo wird als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats
vorgeschlagen.
Gitte Pugholm Aabo war von 2019 bis 2023 Präsidentin und CEO des
Geschäftsbereichs Hearing von GN Store Nord. Zuvor hatte sie von 1992 bis 2019
verschiedene Positionen bei LEO Pharma in Dänemark inne, unter anderem als
Executive Vice President für Finanzen und IT, bevor sie 2008 zur Präsidentin und
CEO ernannt wurde. In den letzten zehn Jahren war Gitte Pugholm Aabo als
Mitglied oder Vorsitzende von Verwaltungsräten in verschiedenen Stiftungen und
Unternehmen in Dänemark und Schweden tätig. Sie verfügt über einen MBA, ein
Diplom in Betriebswirtschaft und einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften vom
Niels Brock Copenhagen Business College in Dänemark.
Mit ihrem fundierten Fachwissen in Finanzen und ihrer Erfahrung als CFO ist
Gitte Pugholm Aabo bestens qualifiziert, als Finanzexpertin im Verwaltungsrat
mitzuwirken. Sie wäre zudem bestens geeignet als Mitglied des
Prüfungsausschusses.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com (https://www.tecan.com)) trägt dazu bei, das Leben und die
Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden
befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-
Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender
Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan
auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten,
Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen
Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet.
Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über
Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in
Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr
2024 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984
Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange
gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com (https://www.tecan.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!