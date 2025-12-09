SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Tecan (N)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Tecan (N)-Papier bei 154,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Tecan (N)-Aktie investiert, befänden sich nun 6,494 Tecan (N)-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 855,19 CHF, da sich der Wert einer Tecan (N)-Aktie am 08.12.2025 auf 131,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,48 Prozent verringert.

Insgesamt war Tecan (N) zuletzt 1,70 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at