GNW-News: Tecan erweitert Angebot an Roboterarm-zentrierten Arbeitszellen durch Übernahme von Vermögenswerten der Wako Automation

^Männedorf, Schweiz, 2. Dezember 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:

TECN) gab heute die Übernahme von Vermögenswerten der Wako Automation bekannt;

dazu gehören die führende Planungssoftware Director(TM) und ausgewählte

Hardwaremodule. Die Transaktion wurde am 1. Dezember 2025 abgeschlossen.

Es ist das strategische Ziel von Tecan, den adressierbaren Markt über das

klassische Liquid-Handling-Angebot hinaus zu erweitern und die führende Position

im Bereich Laborautomation weiter zu stärken. Dank der hochleistungsfähigen

Planungssoftware können Kunden komplexe Arbeitsabläufe flexibler und effizienter

gestalten. Zudem haben sie die Option, Liquid-Handling-Plattformen von Tecan,

wie beispielsweise Fluent, nahtlos als Teil einer umfassenden Lösung zu

integrieren.

Mit dieser Übernahme baut Tecan auf der erfolgreichen Einführung von FlowPilot

auf, einer Planungssoftware für Roboterarm-zentrierte Arbeitszellen, die

ursprünglich unter Lizenz von Wako Automation angeboten wurde. Angesichts der

starken Nachfrage und der positiven Marktentwicklung erweitert Tecan nun das

entsprechende Angebot.

Die Director(TM)-Software und dazugehörige Hardware werden in Tecan Labwerx

integriert. Tecan Labwerx ist die global tätige Geschäftseinheit für

kundenspezifische Lösungen für die Laborautomation, die über Standardlösungen

hinausgehen. Durch diese Integration kann Tecan eine einzigartige Kombination

aus Software, Service und Automation bereitstellen, um der wachsenden Nachfrage

nach komplexen Hochdurchsatz-Workflows gerecht zu werden. Der Bedarf zeigt sich

insbesondere im Biopharma-Segment, wo die Director-Software bereits von mehreren

namhaften Blue-Chip-Kunden eingesetzt wird.

«Roboterarm-zentrierte Arbeitszellen sind ein spannendes Wachstumsfeld im

Automationsangebot von Tecan. Die Expertise von Wako wird uns helfen, unser

Labwerx-Geschäft mit kundenspezifischer Laborautomation weiter voranzutreiben»,

sagt Monica Manotas, CEO von Tecan. «Durch die Integration der

hochleistungsfähigen Planungssoftware und der spezifischen Hardware von Wako

Automation in das bewährte Automationsportfolio von Tecan sind wir einzigartig

positioniert, um unsere Kunden zu unterstützen, damit sie dem wachsenden Bedarf

nach flexiblen, skalierbaren und integrierten Automationslösungen nachkommen

können.»

Weitere Informationen zur Director-Software finden sich auf der Landing Page von

Wako Automation (https://www.wakoautomation.com/director).

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com (https://www.tecan.com)

