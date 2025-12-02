SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Tecan (N)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden Tecan (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Tecan (N)-Papier an diesem Tag 426,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,235 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.12.2025 32,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 138,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -67,59 Prozent.

Tecan (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at