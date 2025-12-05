SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Thurgauer Kantonalbank Aktie
Heute vor 3 Jahren wurde die Thurgauer Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Thurgauer Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 118,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 84,746 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 159,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 474,58 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,75 Prozent gesteigert.
Alle Thurgauer Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 624,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
