Thurgauer Kantonalbank-Investition 28.11.2025 10:03:43

SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Thurgauer Kantonalbank gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Thurgauer Kantonalbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 125,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,000 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.11.2025 1 260,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 157,50 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 260,00 CHF, was einer positiven Performance von 26,00 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Thurgauer Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 625,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

