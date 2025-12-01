Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Rentable Varia US Properties-Anlage?
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Varia US Properties-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,90 CHF. Bei einem Varia US Properties-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 257,069 Varia US Properties-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 897,17 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Anteils am 28.11.2025 auf 19,05 CHF belief. Mit einer Performance von -51,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Varia US Properties belief sich zuletzt auf 192,88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!