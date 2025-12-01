Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Varia US Properties Aktie

Varia US Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Varia US Properties-Anlage? 01.12.2025 10:04:31

SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Varia US Properties gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Varia US Properties-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,90 CHF. Bei einem Varia US Properties-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 257,069 Varia US Properties-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 897,17 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Anteils am 28.11.2025 auf 19,05 CHF belief. Mit einer Performance von -51,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Varia US Properties belief sich zuletzt auf 192,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Varia US Propertiesmehr Nachrichten