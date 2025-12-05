Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Investmentbeispiel
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Warteck Invest-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Warteck Invest-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Warteck Invest-Aktie an diesem Tag 2 200,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,545 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 750,00 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 04.12.2025 auf 1 925,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12,50 Prozent.
Der Warteck Invest-Wert an der Börse wurde auf 598,64 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Warteck Invest AG (N)
|1 990,00
|-1,49%
