Warteck Invest Aktie

WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481

Investmentbeispiel 05.12.2025 10:03:38

SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Warteck Invest-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Warteck Invest-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Warteck Invest-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Warteck Invest-Aktie an diesem Tag 2 200,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,545 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 750,00 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 04.12.2025 auf 1 925,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12,50 Prozent.

Der Warteck Invest-Wert an der Börse wurde auf 598,64 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Warteck Invest AG (N) 1 990,00 -1,49% Warteck Invest AG (N)

