SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Warteck Invest-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Warteck Invest-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 750,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Warteck Invest-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,571 Warteck Invest-Anteilen. Die gehaltenen Warteck Invest-Anteile wären am 27.11.2025 1 108,57 CHF wert, da der Schlussstand 1 940,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,86 Prozent vermehrt.

Der Warteck Invest-Wert an der Börse wurde auf 599,42 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at