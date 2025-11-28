Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Lohnende Warteck Invest-Investition?
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Warteck Invest-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 750,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Warteck Invest-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,571 Warteck Invest-Anteilen. Die gehaltenen Warteck Invest-Anteile wären am 27.11.2025 1 108,57 CHF wert, da der Schlussstand 1 940,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,86 Prozent vermehrt.
Der Warteck Invest-Wert an der Börse wurde auf 599,42 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
