Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Ypsomed-Performance
|
11.12.2025 10:03:31
SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ypsomed-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 168,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Ypsomed-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,924 Ypsomed-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.12.2025 auf 313,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 857,23 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 85,72 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Ypsomed eine Marktkapitalisierung von 4,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Ypsomed AG
|331,00
|-0,90%
