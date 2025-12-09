Molecular Partners Aktie

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

SIX-Handel im Fokus 09.12.2025 15:58:42

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI nachmittags im Minus

Aktuell herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,20 Prozent leichter bei 17 798,04 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,248 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,067 Prozent leichter bei 17 821,11 Punkten, nach 17 833,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 847,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 749,70 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 974,56 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, stand der SPI bei 17 025,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, wies der SPI einen Stand von 15 669,16 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 14,69 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17 853,14 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 7,17 Prozent auf 0,06 CHF), lastminutecom (+ 4,96 Prozent auf 12,70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,46 Prozent auf 20,05 CHF), Xlife Sciences (+ 3,02 Prozent auf 23,90 CHF) und Ypsomed (+ 2,58 Prozent auf 318,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-11,18 Prozent auf 0,91 CHF), Molecular Partners (-4,47 Prozent auf 3,21 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-3,82 Prozent auf 100,60 CHF), Pierer Mobility (Bajaj Mobility) (-3,39 Prozent auf 14,82 CHF) und Avolta (ex Dufry) (-3,38 Prozent auf 46,86 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 651 006 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 272,907 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

