SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zehnder A-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Zehnder A-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Zehnder A-Aktie 65,80 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,520 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 75,84 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 22.01.2024 auf 49,90 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,16 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Zehnder A belief sich zuletzt auf 549,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at