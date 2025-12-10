SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren verloren

Addex Therapeutics Aktie
Vor 5 Jahren wurde das Addex Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Addex Therapeutics-Aktie an diesem Tag bei 1,72 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,140 Addex Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3,14 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -96,86 Prozent.
Der Marktwert von Addex Therapeutics betrug jüngst 7,99 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
