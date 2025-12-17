SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Addex Therapeutics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Addex Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Addex Therapeutics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Addex Therapeutics-Papier an diesem Tag 2,87 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 348,432 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers auf 0,05 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18,33 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 98,17 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Addex Therapeutics belief sich jüngst auf 8,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at