Optimismus in Zürich: Das macht der SPI nachmittags

Am Montag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,96 Prozent stärker bei 17 899,10 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,268 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,259 Prozent höher bei 17 774,99 Punkten, nach 17 729,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 917,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 774,00 Punkten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SPI auf 17 391,52 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 887,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, stand der SPI bei 15 581,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 917,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 24,50 Prozent auf 49,80 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,80 Prozent auf 1,18 CHF), Feintool International (+ 6,40 Prozent auf 10,80 CHF), Orior (+ 5,05 Prozent auf 11,64 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 3,28 Prozent auf 12,60 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil MindMaze Therapeutics (-32,76 Prozent auf 1,94 CHF), Schweiter Technologies (-10,79 Prozent auf 248,00 CHF), Addex Therapeutics (-8,62 Prozent auf 0,05 CHF), Evolva (-7,32 Prozent auf 0,76 CHF) und Huber + Suhner (-6,36 Prozent auf 144,20 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 720 647 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 278,025 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die MindMaze Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

