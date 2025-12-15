Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester

Der SPI ging im Plus aus dem Montagshandel.

Am Montag tendierte der SPI via SIX letztendlich 1,05 Prozent fester bei 17 915,20 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,268 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,259 Prozent auf 17 774,99 Punkte an der Kurstafel, nach 17 729,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 17 917,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 774,00 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 17 391,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wurde der SPI mit 16 887,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Wert von 15 581,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 15,44 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 917,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Perrot Duval SA (+ 24,50 Prozent auf 49,80 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,59 Prozent auf 1,14 CHF), Orior (+ 4,51 Prozent auf 11,58 CHF), Feintool International (+ 4,43 Prozent auf 10,60 CHF) und Sonova (+ 2,95 Prozent auf 205,90 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen MindMaze Therapeutics (-63,26 Prozent auf 1,06 CHF), Schweiter Technologies (-10,79 Prozent auf 248,00 CHF), Addex Therapeutics (-6,90 Prozent auf 0,05 CHF), Huber + Suhner (-6,49 Prozent auf 144,00 CHF) und DocMorris (-5,68 Prozent auf 5,57 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4 550 050 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 278,025 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die MindMaze Therapeutics-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

