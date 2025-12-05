AEVIS VICTORIA Aktie

AEVIS VICTORIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

Lukrativer AEVIS VICTORIA SA-Einstieg? 05.12.2025 10:03:38

SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit AEVIS VICTORIA SA-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das AEVIS VICTORIA SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 11,765 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.12.2025 auf 12,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,76 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +51,76 Prozent.

AEVIS VICTORIA SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

AEVIS VICTORIA SA 13,75 2,61%

AEVIS VICTORIA SA 13,75 2,61% AEVIS VICTORIA SA

