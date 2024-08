SPI-Wert ams-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurden ams-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 3,14 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3 186,175 ams-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 444,25 CHF, da sich der Wert eines ams-Anteils am 16.08.2024 auf 1,08 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -65,56 Prozent.

Am Markt war ams jüngst 1,07 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at